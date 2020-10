மாநில செய்திகள்

உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்தியதால் தமிழகம் அடைந்த பயன் என்ன? அரசுக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + What is the benefit to Tamil Nadu of hosting the Global Investors Conference?Stalin's question

உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்தியதால் தமிழகம் அடைந்த பயன் என்ன? அரசுக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி