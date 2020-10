தேசிய செய்திகள்

குளிர்காலத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்கும்: ‘பண்டிகை காலத்தில் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்’ மத்திய அரசு வேண்டுகோள் + "||" + People should be careful during the festive season Federal Government Request

குளிர்காலத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்கும்: ‘பண்டிகை காலத்தில் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்’ மத்திய அரசு வேண்டுகோள்