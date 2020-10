தேசிய செய்திகள்

ஜார்க்கண்டில் அதிக சக்தி வாய்ந்த 100 கிலோ வெடிபொருட்கள் பறிமுதல்; நபர் கைது + "||" + Seizure of 100 kg of high powered explosives in Jharkhand; The person was arrested

ஜார்க்கண்டில் அதிக சக்தி வாய்ந்த 100 கிலோ வெடிபொருட்கள் பறிமுதல்; நபர் கைது