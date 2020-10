மாநில செய்திகள்

பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்து ராமேசுவரத்துக்கு சுற்றுலா வந்த நபருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Corona exposure to a person traveling to Rameswaram from France

