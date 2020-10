தேசிய செய்திகள்

2020 -ஆம் ஆண்டு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு + "||" + Nobel Prize in Economics awarded to Paul R Milgrom and Robert B Wilson

2020 -ஆம் ஆண்டு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு