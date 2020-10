தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தார் குடியரசு துணை தலைவர் வெங்கையா நாயுடு + "||" + Vice President Venkaiah Naidu was examined by medical team from AIIMS & has tested negative for COVID19

