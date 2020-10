மாநில செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து தி.மு.க. தொடர்ந்த மனுவுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + DMK To respond to the continuing petition Order of the Supreme Court to the Central Government

வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து தி.மு.க. தொடர்ந்த மனுவுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு