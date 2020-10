கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: ஐதராபாத் அணிக்கு 168- ரன்களை வெற்றி இலக்காக நிர்ணையித்தது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் + "||" + #ChennaiSuperKings score 167/6 in their 20 overs against #SunrisersHyderabad,

