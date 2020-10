மாநில செய்திகள்

எந்திரத்தில் மாற்றம்: ரேஷன் கடைகளில் இன்று முதல் காலதாமதம் இன்றி பொருட்கள் வினியோகிக்கப்படும் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Change in machine: Items will be distributed in ration shops without any delay from today - Government of Tamil Nadu

எந்திரத்தில் மாற்றம்: ரேஷன் கடைகளில் இன்று முதல் காலதாமதம் இன்றி பொருட்கள் வினியோகிக்கப்படும் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு