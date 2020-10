மாநில செய்திகள்

உள்ஒதுக்கீடு பரிந்துரையை அமல்படுத்தாமல் நீட் தேர்வு முடிவை வெளியிடக்கூடாது என்ற முறையீடு ஏற்பு - அவசர வழக்காக விசாரிக்க நீதிபதிகள் முடிவு + "||" + Acceptance of the appeal that NEET should not publish the results of the examination without implementing the sub-recommendation - Judges decide to hear the case as a matter of urgency

உள்ஒதுக்கீடு பரிந்துரையை அமல்படுத்தாமல் நீட் தேர்வு முடிவை வெளியிடக்கூடாது என்ற முறையீடு ஏற்பு - அவசர வழக்காக விசாரிக்க நீதிபதிகள் முடிவு