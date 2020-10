தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களவையில் காலியாக உள்ள 11 இடங்களுக்கு தேர்தல் அடுத்த மாதம் 9-ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + Elections for 11 vacant seats in the state assembly

மாநிலங்களவையில் காலியாக உள்ள 11 இடங்களுக்கு தேர்தல் அடுத்த மாதம் 9-ந் தேதி நடக்கிறது