தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் கனமழையால் வீடு இடிந்து விழுந்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 10 பேர் உயிரிப்பு + "||" + 2-Month-Old Among 10 Dead In Wall Collapse As Rain Batters Hyderabad

தெலுங்கானாவில் கனமழையால் வீடு இடிந்து விழுந்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 10 பேர் உயிரிப்பு