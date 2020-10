தேசிய செய்திகள்

70-க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகளுக்கு கொரோனா தொற்று: ‘ககன்யான் திட்டம் தாமதமாகலாம்’ என இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தகவல் + "||" + ISRO chief Shivan says Kaganyan project may be delayed

70-க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகளுக்கு கொரோனா தொற்று: ‘ககன்யான் திட்டம் தாமதமாகலாம்’ என இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தகவல்