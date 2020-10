மாநில செய்திகள்

நாளை 89-வது பிறந்தநாள்: ராமேசுவரத்தில் கலாம் நினைவிடத்துக்கு செல்ல பார்வையாளர்களுக்கு தடை + "||" + Tomorrow is 89th birthday Visitors are not allowed to visit the Kalam Memorial in Rameswaram

நாளை 89-வது பிறந்தநாள்: ராமேசுவரத்தில் கலாம் நினைவிடத்துக்கு செல்ல பார்வையாளர்களுக்கு தடை