மாநில செய்திகள்

நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.3 ஆயிரம் கிடைக்கும் அளவிற்கு ஆதார விலை: மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Source price to get Rs. 3,000 per quintal of paddy: MK Stalin's insistence

நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.3 ஆயிரம் கிடைக்கும் அளவிற்கு ஆதார விலை: மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்