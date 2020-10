தேசிய செய்திகள்

கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இயற்கை பேரிடர் பாதிப்பில் 3-ம் இடத்தில் இந்தியா + "||" + India recorded the third-highest number of disaster events over the past 20 years: UN Report

