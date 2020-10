மாநில செய்திகள்

காலத்தால் அழியாத அப்துல் கலாமின் 89-வது பிறந்தநாளில் அவரை வணங்கி போற்றுகிறேன் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி டுவீட்