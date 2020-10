தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தொற்றின் வேகம் குறைகிறது: ஒரே நாளில் 81 ஆயிரம் பேர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டனர்; சுகாதார அமைச்சகம் தகவல் + "||" + Eighty-one thousand people recovered from the corona in a single day: Ministry of Health information

