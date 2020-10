தேசிய செய்திகள்

75 ரூபாய் நாணயத்தை வெளியிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி + "||" + Prime Minister Narendra Modi releases a commemorative coin of Rs 75 to mark the 75th anniversary of the Food and Agriculture Organization

