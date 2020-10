மாநில செய்திகள்

"பொன்விழா ஆண்டிலும் அ.தி.மு.க ஆட்சியை பிடிக்கும் - சாதனை படைப்போம்" ஓ.பி.எஸ்., ஈ.பி.எஸ் கூட்டாக அறிக்கை வெளியீடு + "||" + The AIADMK will rule in the Golden Jubilee year as well

"பொன்விழா ஆண்டிலும் அ.தி.மு.க ஆட்சியை பிடிக்கும் - சாதனை படைப்போம்" ஓ.பி.எஸ்., ஈ.பி.எஸ் கூட்டாக அறிக்கை வெளியீடு