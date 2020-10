கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா அணி பேட்டிங் தேர்வு + "||" + Kolkata Knight Riders win the toss, opt to bat first against Mumbai Indians

