உலக செய்திகள்

உலகளாவிய காற்று மாசுபாட்டுக்கு இந்தியா போன்ற நாடுகளே காரணம்- டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு + "||" + Trump accuses India, China and Russia for global air pollution, says US has best environmental numbers

உலகளாவிய காற்று மாசுபாட்டுக்கு இந்தியா போன்ற நாடுகளே காரணம்- டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு