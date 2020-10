தேசிய செய்திகள்

7 மாதங்களுக்கு பிறகு சபரிமலையில் நடை திறக்கப்பட்டது: இன்று முதல் பக்தர்களுக்கு அனுமதி + "||" + The walk opened in Sabarimala after 7 months

7 மாதங்களுக்கு பிறகு சபரிமலையில் நடை திறக்கப்பட்டது: இன்று முதல் பக்தர்களுக்கு அனுமதி