தேசிய செய்திகள்

நவராத்திரி திருவிழா ஆரம்பம்: நாடு முழுவதும் பக்தர்கள் கோவில்களில் வழிபாடு; மக்கள் ஆரோக்கியமாகவும், வளமாகவும் இருக்கட்டும் - பிரதமர் மோடி வாழ்த்து + "||" + Pranams to Maa Shailputri on Day 1 of Navratri. With her blessings Narendra Modi

நவராத்திரி திருவிழா ஆரம்பம்: நாடு முழுவதும் பக்தர்கள் கோவில்களில் வழிபாடு; மக்கள் ஆரோக்கியமாகவும், வளமாகவும் இருக்கட்டும் - பிரதமர் மோடி வாழ்த்து