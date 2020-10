உலக செய்திகள்

ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளரான ஜோ பைடனுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ய ஒபாமா முடிவு + "||" + Barak Obama to campaign for Joe Biden, Kamala Harris ahead of US Presidential election

ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளரான ஜோ பைடனுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ய ஒபாமா முடிவு