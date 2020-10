தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு மருந்து விரைவாக கிடைக்கும் வகையில் உறுதி செய்ய வேண்டும்; பிரதமர் மோடி + "||" + The corona vaccine should be made available as soon as possible; PM Modi

