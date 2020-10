தேசிய செய்திகள்

பட்டினி குறியீட்டில் இந்தியா 94-வது இடம்- மத்திய அரசு மீது ராகுல் காந்தி பாய்ச்சல் + "||" + India Ranks 94 Out Of 107 Nations In Global Hunger Index, Categorised 'Serious'

பட்டினி குறியீட்டில் இந்தியா 94-வது இடம்- மத்திய அரசு மீது ராகுல் காந்தி பாய்ச்சல்