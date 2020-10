சினிமா செய்திகள்

கொரோனா தொற்றில் இருந்து நடிகை தமன்னா முழுவதுமாக குணம் அடைந்தார் + "||" + Actress Tamanna has fully recovered from the corona infection

கொரோனா தொற்றில் இருந்து நடிகை தமன்னா முழுவதுமாக குணம் அடைந்தார்