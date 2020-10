தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி தேவஸ்தான காணிக்கை பணத்தை டெபாசிட் முறையில் ஆந்திர அரசு பெற முடிவு: அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்பு + "||" + The Andhra Pradesh government has decided to deposit the Tirupati Devasthanam tribute money

திருப்பதி தேவஸ்தான காணிக்கை பணத்தை டெபாசிட் முறையில் ஆந்திர அரசு பெற முடிவு: அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்பு