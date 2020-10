தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தொடர்ந்து குறையும் பாதிப்பு: கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் 88.03 ஆக உயர்வு + "||" + The number of people recovering from corona increased from 65.24 lakh to 65.97 lakh

