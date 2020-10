உலக செய்திகள்

அதிபர் தேர்தலில் தோல்வி அடைந்தால் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறுவேன் - டிரம்ப் பேச்சு + "||" + Maybe I'll have to leave the country if Biden wins: Donald Trump

அதிபர் தேர்தலில் தோல்வி அடைந்தால் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறுவேன் - டிரம்ப் பேச்சு