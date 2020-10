தேசிய செய்திகள்

மைசூர் பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி நாளை உரை + "||" + PM Modi to address centenary convocation of University of Mysore on Tomorrow

மைசூர் பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி நாளை உரை