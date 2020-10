தேசிய செய்திகள்

ஏழை குழந்தைகளுக்கு கோவில் வளாகத்தில் பாடம் எடுக்கும் காவலரின் சமூக அக்கறை + "||" + A policeman who teaches poor children on the temple premises for the benefit of society

ஏழை குழந்தைகளுக்கு கோவில் வளாகத்தில் பாடம் எடுக்கும் காவலரின் சமூக அக்கறை