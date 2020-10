மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வு மோசடி குறித்து சிபிசிஐடி போலீசார் வெளியிட்ட புகைப்படங்களின் விவரங்களை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை - ஆதார் ஆணையம் பதில் + "||" + Details of the photos released by the CPCIT police regarding the NEET exam scam could not be ascertained - the Aadhaar Commission replied

நீட் தேர்வு மோசடி குறித்து சிபிசிஐடி போலீசார் வெளியிட்ட புகைப்படங்களின் விவரங்களை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை - ஆதார் ஆணையம் பதில்