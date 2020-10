தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் புதிதாக 7,631 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + Covid-19 continues to head north in Kerala with another surge of 7,631 cases

கேரளாவில் புதிதாக 7,631 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி