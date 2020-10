சென்னை,

இது குறித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ வர்த்தன். அரசு மருத்துவர்களின் தன்னலமற்ற சேவையையும் பொருட்படுத்தாமல், முதுகலை சிறப்பு படிப்புகளில் அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கு எதிராக இருக்கும் மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.

மத்திய அரசின் திணிப்புகளுக்கு எதிராக நின்று, மாநிலத்தின் அதிகாரத்தையும் தன்னாட்சியையும் தமிழக முதல்வர் பாதுகாக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

.@drharshvardhan, I strongly condemn the Centre's stance against providing reservation for Govt hospital doctors in PG super speciality courses, disregarding their selfless service.@CMOTamilNadu should stand against centre's imposition & restore the state's power & autonomy. https://t.co/nN8LGBQsLD