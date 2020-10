மாநில செய்திகள்

‘அரியர்’ மாணவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண் வழங்க முடிவு - சென்னை பல்கலைக்கழக சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Arrear students Decided to award the minimum pass mark Resolution at the Chennai University Syndicate Meeting

‘அரியர்’ மாணவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண் வழங்க முடிவு - சென்னை பல்கலைக்கழக சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் தீர்மானம்