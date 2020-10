மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 7 நாட்களில் சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு 2.4 சதவீதம் குறைந்தது - மாநகராட்சி தகவல் + "||" + In the last 7 days In Chennai, the incidence of corona was 2.4 percent lower Corporation Information

கடந்த 7 நாட்களில் சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு 2.4 சதவீதம் குறைந்தது - மாநகராட்சி தகவல்