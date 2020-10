தேசிய செய்திகள்

திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசாமி கோவிலில் இன்று முதல் பக்தர்கள் அனுமதி + "||" + Devotees are allowed in the Padmanabhasami temple in Thiruvananthapuram from today

திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசாமி கோவிலில் இன்று முதல் பக்தர்கள் அனுமதி