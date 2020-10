தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு-காஷ்மீரில் பயங்கரவாத தாக்குதலில் சிஆர்பிஎஃப் வீரர் காயம் + "||" + Jammu & Kashmir: Terrorists attack security forces near Gangoo in Pulwama. One CRPF jawan injured

ஜம்மு-காஷ்மீரில் பயங்கரவாத தாக்குதலில் சிஆர்பிஎஃப் வீரர் காயம்