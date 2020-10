மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% தனி இட ஒதுக்கீடு வழங்க ஆளுநர் ஒப்புதல் கிடைக்குமா? + "||" + Will the Governor approve the provision of 7.5% separate reservation for government school students?

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% தனி இட ஒதுக்கீடு வழங்க ஆளுநர் ஒப்புதல் கிடைக்குமா?