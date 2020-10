தேசிய செய்திகள்

லடாக்கில் நுழைந்த சீன ராணுவ வீரர் பிடிபட்டார்; முறைப்படி திரும்ப ஒப்படைக்கப்படுவார் என தகவல் + "||" + The Chinese soldier who entered Ladakh was captured; Information that will be duly returned

லடாக்கில் நுழைந்த சீன ராணுவ வீரர் பிடிபட்டார்; முறைப்படி திரும்ப ஒப்படைக்கப்படுவார் என தகவல்