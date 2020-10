தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிரான தீவிர நடவடிக்கைகளை தொடர வேண்டும் - தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை + "||" + Serious measures against corona Should continue To Southeast Asian countries World Health Organization warning

கொரோனாவுக்கு எதிரான தீவிர நடவடிக்கைகளை தொடர வேண்டும் - தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை