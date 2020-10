மாநில செய்திகள்

முதலாம் ஆண்டு என்ஜினீயரிங் வகுப்பை டிசம்பர் 1-ந்தேதி தொடங்கலாம் - தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் அறிவிப்பு + "||" + First year engineering class to start on December 1 - Technical Education Council Announcement

முதலாம் ஆண்டு என்ஜினீயரிங் வகுப்பை டிசம்பர் 1-ந்தேதி தொடங்கலாம் - தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் அறிவிப்பு