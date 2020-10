மாநில செய்திகள்

கூட்டுறவு வங்கிகளை ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது சட்டவிரோதம் இல்லை - ஐகோர்ட்டில் பதில் மனு தாக்கல் + "||" + It is not illegal for the Reserve Bank to bring co-operative banks under control In the response filed in high court

கூட்டுறவு வங்கிகளை ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது சட்டவிரோதம் இல்லை - ஐகோர்ட்டில் பதில் மனு தாக்கல்