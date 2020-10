மாநில செய்திகள்

மத்திய வங்க கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று உருவாகிறது - பல இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு + "||" + In the Bay of Bengal The low pressure area is developing today Chance of rain in many places

