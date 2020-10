மாநில செய்திகள்

வெங்காயம் கிலோ 45 ரூபாய்க்கு நாளை முதல் விற்பனை - தமிழக முதலமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் உடனடி நடவடிக்கை + "||" + Onions will be sold at Rs. 45 per kg from tomorrow - Immediate action on the orders of the Chief Minister of Tamil Nadu

