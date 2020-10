தேசிய செய்திகள்

நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்புடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் இருக்க வேண்டும்; பிரதமர் மோடி உரை + "||" + All the people of the country should be safe and happy; PM Modi's speech

நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்புடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் இருக்க வேண்டும்; பிரதமர் மோடி உரை