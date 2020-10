தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இன்று ஒரே நாளில் 8,500 பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் + "||" + Karnataka reports 6,297 new COVID-19 cases and 8,500 discharged cases today, according to the State Health Department

