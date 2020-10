மாநில செய்திகள்

பண்ணைப் பசுமை நுகர்வோர் கடைகளில் வெங்காயம் இன்று முதல் கிலோ ரூ.45-க்கு விற்பனை செய்யப்படும் - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ அறிவிப்பு + "||" + In farm green consumer stores Onions will be sold at Rs 45 per kg from today Announcement by Minister Cellur Raju

பண்ணைப் பசுமை நுகர்வோர் கடைகளில் வெங்காயம் இன்று முதல் கிலோ ரூ.45-க்கு விற்பனை செய்யப்படும் - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ அறிவிப்பு